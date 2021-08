La angustiante revelación de Clerc sobre la salud de Guillermo Vilas

Poco se sabe sobre la salud de Guillermo Vilas. El extenista sufre problemas cognitivos compatibles con un principio de Alzheimer y son pocas las personas que conocen su presente. Hace tiempo que no se lo ve por las redes sociales y José Luis Clerc, su gran rival y amigo, reveló un diálogo con Willy sin poder contener las lágrimas.

"Me mueve mucho, disculpen. Hice toda mi carrera con él, es doloroso lo que está viviendo Guillermo", reconoció tras ser consultado por Juana Viale y agregó, visiblemente conmovido: "Hace muchos años estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un Whatsapp y me dijo 'Batata, estoy un poco enfermo'".

"Es muy duro hablar de él. A mí me emociona mucho, él se portó muy bien con un tema personal, familiar y para mí eso borró todo: borró la competencia y los malos momentos. Yo hice toda mi carrera con él. No digo que gracias a él jugué al tenis, pero él fue mejor que yo y abarcó toda la presión, sobre todo cuando veníamos a jugar a Argentina, y yo lo acompañaba", recordó.

Batata también compartió las últimas novedades sobre el estado de salud del ganador de cuatro torneos de Grand Slam, que desde hace varios años se encuentra radicado en Mónaco junto a su esposa y sus hijas. "Hace algunas semanas hablé con un gran amigo de él y me dijo que estaba estable, eso me pone contento. Lo extraño mucho, lo quiero, lo adoro y sufro mucho", cerró.