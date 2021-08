Boca no tiene paz: el representante de Lisandro López lanzó otra bomba contra la dirigencia

Como ya lo ha hecho en otras oportunidades, Gustavo Goñi, representante de Lisandro López, apuntó contra la dirigencia de Boca Juniors y Miguel Ángel Russo, ex DT del plantel xeneize, por la situación del defensor.

En diálogo con Fútbol Continental, Goñi lanzó: “Yo no puedo entender cómo no vendieron a Lisandro López a Arabia. Hoy es el cuarto central de Boca Juniors y me parece demasiado extraño. Sobre todo cuando él no perdió el puesto en la cancha”.

“Es inexplicable. Lo mejor que tenía Boca era Andrada, Lisandro López e Izquierdoz. Ahí había encontrado una solidez que hacía años que no la tenía. Él (Licha López) ama Boca y no ha demostrado ser menos que nadie jugando”, agregó luego.

“Es raro. (López) le dijo a Russo ‘yo no tengo ningún problema en que vos no creas que yo no puedo ser titular a pesar de que no haya perdido el puesto jugando. Si no te parece que estoy para jugar, por lo menos dejame ir’, le planteó”, aseguró Goñi, quien también se lamentó porque no pudo plasmar la propuesta que trajo para llevar al jugador a Arabia Saudita.

“Habiendo tenido una oferta como la que trajimos, un préstamo con una compra casi obligatoria... Se hacía muy difícil la negociación, cada respuesta tardaba una semana, diez días, y los árabes se terminaron cansando y contrataron a Funes Mori (Ramiro)”, indicó.