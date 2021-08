Fair play financiero: revelan por qué Messi puede jugar en PSG y no en Barcelona

Según la explicación oficial del FC Barcelona, el contrato de Lionel Messi no pudo renovarse porque de hacerlo se incumplirían los límites del fair play financiero, sin embargo el PSG sí pudo afrontar el vínculo del crack argentino, pese a contar ya en el equipo con figuras como Neymar, Kylian Mbappé y Sergio Ramos, haciendo qué muchos se pregunten por qué uno no pudo y el otro sí.

Por eso este miércoles, luego de la presentación oficial de la Pulga como nuevo refuerzo, el presidente del París Saint-Germain, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, aseguró que el club cumple con el fair play financiero "desde el primer momento" y que si contrataron a Messi es porque tienen "la capacidad" para hacerlo.

"En cuanto al aspecto financiero, lo dejaré claro: conocemos las reglas del fair play financiero y siempre seguiremos la normativa", afirmó Nasser Al-Khelaifi en la conferencia de prensa que compartió junto al 10 de la Selección argentina.

"Si firmamos con Messi es porque tenemos la capacidad de fichar a Messi, si no, no lo hubiéramos hecho", agregó el presidente de PSG, que hasta bromeó con la situación: "Espero que 'Leo' no pida más sueldo", expresó, entre risas.

En este mercado de pases, París Saint-Germain también incorporó futbolistas con contratos muy altos como los defensores Achraf Hakimi (pagó 60 millones de euros al Inter) y Sergio Ramos (libre de Real Madrid), el mediocampista Georginio Wijnaldum (libre de Liverpool) y el arquero Gianluigi Donnarumma (libre de Milan).

Según estimaciones de la prensa francesa, Messi será el mejor pago del plantel, seguido por el brasileño Neymar y el francés Mbappé.