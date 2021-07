Juega en la Premier League y confesó su deseo de venir a River

Como en cada mercado de pases, los jugadores con pasado exitoso en River Plate suenan como posibles refuerzos. Manuel Lanzini no es la excepción y en esta ocasión fue él mismo quien aseguró que desea volver.

En diálogo con TNT Sports, el volante del West Ham confesó: "He hablado mucho con (Marcelo) Gallardo y con la dirigencia". Sin embargo, aclaró rápidamente: "La chance de volver nunca fue concreta, porque es una situación difícil. Yo tengo contrato con el West Ham, no van a querer regalarme porque hicieron una gran inversión".

"El deseo de volver a River siempre está, pero no quiero ilusionar a la gente", ratificó el surgido de la cantera millonaria.Y explicó: "Creo que del lado de River y del mío siempre hubo buena predisposición, pero va más allá de nosotros. Lo económico no es un problema, pasa por otras cuestiones. Argentina no está pasando un buen momento y el tema seguridad es difícil. Uno ve noticias y se asusta. Es más complicado decidir, tengo 28 años, tengo dos años mas de contrato acá en West Ham y no quiero generar falsas expectativas"

Por último, Lanzini destacó con respecto a Gallardo: "Obviamente me gustaría que me dirija un entrenador como él. Para mí Marcelo es un técnico que potencia a los jugadores. Ojalá que me dirija en algún momento y poder disfrutarlo".