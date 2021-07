Tokio 2020: la desgarradora confesión del capitán de Los Pumas 7's tras ganar el bronce

No fue un triunfo más. Es que Los Pumas 7's vencieron a Gran Bretaña y se quedaron con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, la primera de la historia para el rugby argentino y la primera para la delegación albiceleste en Tokio 2020, por eso consumado el triunfo hubo lugar para la emoción.

Y uno de los más conmovidos fue el capitán, Santiago Álvarez Fourcade, quien no pudo contener las lágrimas al analizar lo conseguido y recordar a su familia, que alentó desde Argentina a miles de kilómetros de distancia de la capital japonesa.

"No se puede describir, no se pueden poner palabras, fue mucho el laburo que hicimos para estar acá", comenzó diciendo en diálogo con TyC Sports, agregando que "pasamos por cosas muy feas, pasamos por muchas cosas. El grupo fue lo mejor de este equipo, tenemos una alegría inmensa, no se puede describir".

Luego aseguró que "esta medalla es de todos. Cien por ciento de todos. Jugamos por el de al lado, por los que no están, por los 5 ó 7 jugadores que se quedaron en Argentina y aportaron desde su lado. Les agradezco de corazón. Jugamos por el otro".

Finalmente, Álvarez Fourcade se emocionó al enviar saludos a sus seres queridos. "Le mando saludos a mi familia de Buenos Aires, por parte de mi mamá", dijo, y abrió su corazón para contar que "falleció mi abuela una semana antes de estar acá, no pude estar con ellos para despedirla. Le mando un beso enorme a mi familia y a mi mamá que la quiero mucho y a todos los que bancaron. También a toda la gente en Argentina que nos bancó".