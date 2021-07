"Parecía walking dead": Schwartzman, recaliente con la organización tras su eliminación de los Juegos Olímpicos

El tenista argentino Diego Schwartzman era una de las esperanzas de medalla para una delegación albiceleste que hasta aquí no se ha colgado ninguna, sin embargo no podrá ser ya que este miércoles quedó eliminado de los Juegos Olímpicos al caer ante el ruso Karen Khachanov, y luego de la derrota se mostró muy fastidioso por su juego y con los organizadores del torneo.

"Muy caliente", comenzó diciendo el Peque sobre sus sensaciones luego del partido, en el que luego de perder el primer set se ilusionó con remontar tras ganar con contundencia el segundo, pero no teniendo chances en el tercero y cerró el juego en 6-1, 2-6 y 6-1 en favor del ruso.

Luego, aseguró que jugar con el calor que está haciendo en Tokio es muy difícil y en ese sentido cargó contra la organización. "Es difícil, no sé cuántos grados hará, la verdad que jugar así, que tres personas con aire acondicionado decidan que juguemos con cuarenta y pico de grados, todos los días, es una locura... Casi 40 de térmica y ni hablar adentro de la cancha", dijo Schwartzman en diálogo con TyC Sports.

Durante esta misma jornada, la tenista española Paula Badosa dijo adiós al sueño olímpico tras tener que retirarse debido a sufrir un golpe de calor en los cuartos de final del torneo femenino, cuando apenas pudo disputar el primer set ante la checa Markéta Vondrousová y lo había perdido por 6-3.

Tristeza y dolor uD83DuDE22. Se nos rompe el corazón uD83DuDC94 al ver así a Paula Badosa.



Ha tenido que abandonar por culpa de un tremendo golpe de calor. ¡Recupérate pronto, @paulabadosa! uD83DuDCAAuD83CuDFFC pic.twitter.com/iOkheciS68 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 28, 2021

"Fue un partido a ver quién aguantaba más. Parecía walking dead, da mucha bronca por ese lado, perder podés perder, pero que sea con mejores condiciones. Jugar 16 horas después, todos los días con 40 grados, es un poco difícil", agregó el tenista porteño.

"Más allá de eso, la calentura mía va por haber tenido tantas chances, verlo tan cansado a él y no aprovechar las chances", agregó Schwartzman sobre su juego, aunque rápidamente volvió a las críticas a la organización: "Es una mezcla de calentura entre haberlo tenido que hacer mejor y las condiciones. Lo deciden ciertas personas que están en un sillón con aire acondicionado, y después que caigan a la cancha con anteojos de sol, parece un chiste".

"Me voy re caliente. Disfruté mucho todo estos diez días. Disfruté cada momento con cada deportista argentino, me quedo con eso porque es una experiencia totalmente nueva. Más allá de lo que podría haber hecho adentro de la cancha, mi primer Juego Olímpico, lo jugué nervioso y en momentos clave me jugó una mala pasada", concluyó el Peque..