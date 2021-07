Dolor de cabeza para Gallardo y River a horas de visitar a Lanús

Malas noticias en River. Luego de que le realizaran los estudios pertinentes, se confirmó la lesión de Agustín Fontana: desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. Se estima que el delantero estará entre 15 y 21 días sin que Marcelo Gallardo pueda contar con él para la cargada agenda que se le viene al Millonario.

Ante esto, además de la visita a Lanús de este miércoles, el ex Banfield no podría estar contra Huracán, en el Superclásico frente a Boca Juniors por Copa Argentina y ante Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte. Hasta el momento Fontana no pudo demostrar en River lo mismo que había expuesto en el Taladro de Javier Sanguinetti, pero es una variante importante para el Muñeco.

Además de Fontana, el otro ausente en la lista para jugar contra Lanús es Robert Rojas, desafectado por una leve pubalgia. Además, Felipe Peña Biafore y Flabián Londoño Bedoya sufrieron lesiones musculares durante la pretemporada en Orlando y atraviesan la etapa final de recuperación.

Para el duelo de mañana, será a las 21 en La Fortaleza Granate, Gallardo quiere continuidad al elenco titular y saldría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Braian Romero.