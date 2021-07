Nicolás Tagliafico: de campeón de América a la propuesta romántica para cambiar de equipo

Este sábado se cumple una semana de la consagración de la Selección argentina como campeón de la Copa América, al vencer en la final por 1 a 0 a Brasil en el mítico Maracaná, y los futbolistas de la Albiceleste siguen de festejo, disfrutando de sus vacaciones de diferentes maneras, y el lateral zurdo Nicolás Tagliafico vivió una jornada muy especial.

A siete días de gritar campeón en el imponente estadio carioca, donde ya se había coronado con Independiente alzando la Sudamericana, el futbolista del Ajax decidió cambiar de equipo, lo mostró en sus redes y causó sensación.

Es que el lateral zurdo dentro de poco jugará para los casados, ya que le propuso matrimonio a su novia, Caro Calvagni, en una paradisíaca playa de las Maldivas, y su publicación en Instagram rozó los 200.000 likes.

"Dijo que si!! Te elijo hoy y por el resto de mi vida! Te amo mucho", escribió el futbolista en su perfil, recibiendo las felicitaciones de otras figuras de la Selección como Emiliano Martínez o Germán Pezzella.

La foto que mostró Tagliafico en Instagram.

Mientras que su futura esposa también se mostró en las redes y escribió: "SI QUIERO???? para siempre! El momento más mágico que viví en mi vida, tal cual como me lo imagine en mis sueños ?? No puedo explicar la felicidad que siento! Te amo con todo mi corazón, sos lo mejor que me pasó en la vida".