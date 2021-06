Los picantes afiches que prepara Boca para "celebrar" los 10 años del descenso de River

Los 26 de junio serán una fecha imborrable en la historia del fútbol argentino. Ese día, pero del 2011, River empataba con Belgrano de Córdoba en el Monumental y descendería a la B Nacional. Algo inesperado para el mundo del fútbol, y un motivo ideal para que Boca se burle del Millonario de por vida, o hasta que al Xeneize le ocurra lo mismo.

Este sábado se cumplirán 10 años de esa recordada tarde y los hinchas del club de la Ribera tienen preparado una serie de afiches para "celebrar" ese hito. "10 años y todavía no me dijiste que se siente", "esa mancha no se borra nunca más" y "a 10 años de tu 'B'elorio" dicen los carteles que aparecerán este sábado tanto en Buenos Aires como en el resto de Argentina.

Algunos de los afiches y pasacalles que tienen preparados grupos de hinchas de Boca para empapelar las ciudades mañana, cuando se cumplan 10 años del descenso de River. pic.twitter.com/LMmtk3fTe8 — Diego Borinsky (@diegoborinsky) June 25, 2021

Pero los de River no se iban a quedar callados, y apenas circularon las fotos, saltaron a defenderse. El arma más fuerte que tienen es la final de la Copa Libertadores de 2018 y volvieron a viralizar unos carteles preparaba en la previa de esa final, que lógicamente nunca vieron la luz. "7ENEMOS LA COPA #CAMPEONES2018", decían los letreros, que ahora son motivo de risas para los Millonarios.