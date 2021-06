El Patrón Bermúdez habló de Tevez, quiso chicanear a River y lo destrozaron

Jorge Bermúdez rompió el silencio y generó polémica. Uno de lo integrantes del Consejo de Fútbol de Boca habló de varios temas, aclaró lo ocurrido con Carlos Tevez y, para chicanear a River, utilizó una frase que no cayó muy en los propios hinchas xeneizes que mostraron su enojo en las redes sociales.

"Se dejó claro que con River antes de nuestra llegada era una cosa y ahora se están amoldando, se está volviendo a la normalidad", expresó el Patrón y automáticamente todos se acordaron del Apache cuando, tras una victoria en el Monumental, usó esas mismas palabras y luego se vino el vendaval de victorias del equipo de Gallardo en los mano a mano.

En la misma línea, siguió: "En la opción del mata a mata los queríamos dejar en el camino como hicimos en los dos torneos que ganamos, los dejamos en el camino. Pero nuestro andar no depende de River. Siempre hay un profundo respeto por lo que hacen, pero una convicción nuestra de que haciendo las cosas bien vamos a imponer nuestro estilo".

Luego, en el extenso diálogo con TyC Sports, tocó el tema Tevez y explicó los motivos de su salida: "Cuando llegamos a la institución, no jugaba. Empezó a jugar, nos dio la posibilidad de ser campeón dos veces y entregar todo. Hoy decidió no estar más, pero hay algo que me alegra mucho más, que Román le haya propuesto que cuando quiera, venga a trabajar con nosotros".

"¿Si me arrepiento de haber dicho que cuando llegamos era un jugador retirado? Lo tergiversaron y lo tomaron de la manera que no era. Simplemente quise decir que no jugaba. Se lo aclaramos personalmente. ¿Cómo definiría la relación de Tevez con el Consejo? Correcta. Lo más importante es que lo aclaré personalmente con él. Nos hubiera gustado que siga, a quién no", cerró.