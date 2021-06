Gonzalo Higuaín, una curiosa confesión sobre la MLS y ¿Messi o Cristiano?

Luego de finalizar su vínculo con Juventus, Gonzalo Higuaín decidió mudarse al Inter Miami de la Major League Soccer. Dejó Italia siendo campeón y teniendo buenas actuaciones cada vez que estuvo en cancha y mucho, él incluido, imaginaron que en Estados Unidos marcaría goles todos los fines de semanas y sería la gran figura de su equipo, algo que no ocurrió.

En una entrevista con Bobo TV, el Pipita habló y confesó que se encontró con un panorama de similar exigencia a las ligas europeas: "En Europa no podía encontrar la serenidad fuera del fútbol, y (Gianluigi) Buffon me dijo que cuando ya no sintiera el fuego dentro sería el momento de cambiar. Pensé que vendría aquí y jugaría con un cigarrillo en la boca y no es así; es difícil".

"La MLS es una liga dura. Es similar al fútbol italiano. En España e Inglaterra es más fácil hacerlo bien, mientras que en Italia, si no conocés la liga, sufrís más. Con los años me he convertido en un jugador más completo: el delantero que me gusta es el que también hace asistencias", agregó Higuaín que acumula 5 goles en 16 partidos.

Durante la entrevista, y sabiendo que jugó con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, fue consultado por la posibilidad de que ambos lleguen a ese fútbol y los llenó de elogios: "Tuve la suerte de jugar con ambos al lado, te ofrecen tres o cuatro situaciones de gol por partido, hay que ser muy inteligente para saberlas aprovechar".

"Para poder jugar al lado de ellos hay que saber adaptarse para poder servirles. En lo personal fue un privilegio haber jugado con los dos", expresó el delantero, que coincidió con la Pulga en el seleccionado argentino y en el Real Madrid con el astro portugués.