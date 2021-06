Mazepin le respondió a Hamilton con una cruda afirmación sobre Checo Pérez

Semanas atrás, al ser consultado sobre el nivel de pilotos que tiene actualmente la Fórmula 1, Lewis Hamilton no se guardó nada y con una frase encendió la polémica. "Se ha convertido en un club de niños billonarios", fueron las palabras del británico que no cayeron del todo bien para algunos integrantes de la "nueva generación".

Uno de ellos es Nikita Mazepin, que representa a la perfección lo dicho por el inglés, ya que es el hijo del principal patrocinador del equipo Haas, donde precisamente pilota. El joven ruso recogió el guante y le respondió al siete veces campeón: "Todos los recién llegados a la F1 recibieron el apoyo de varios patrocinadores".

En su descargo fue más allá y apuntó a varios pilotos, entre ellos, el mexicano Checo Pérez: "Algunos, de marcas de bebidas energéticas. y otros con la ayuda del hombre más rico de México. Son personas que están ahora presentes en la parrilla, pero podría nombrar a muchos más de tiempo atrás".

Sin embargo, lejos de polemizar con Hamilton, aseguró que su relación con el campeón es "muy correcta": "Con Lewis siempre he tenido una relación muy correcta. No es que hablemos mucho, pero en el paddock todos son muy amables. Por lo tanto, no tengo ningún problema al respecto", cerró.