Las diez estrellas mundiales que se perderán la Copa América

Luego de tantos contratiempos, las 10 selecciones confirmaron los planteles que irán por la gloria continental, y en varias de ellas faltan apellidos históricos que brillan en las ligas más importantes del planeta. Brasil, el anfitrión, tendrá tres bajas de mucho peso aunque los puede suplantar con otras figuras: Dani Alves, Philippe Coutinho y Arthur Melo.

El defensor, con pasado en el Barcelona y que actualmente se desempeña en el San Pablo, no fue convocado por Tite. El actual volante culé, fue operado del menisco externo de la rodilla izquierda y no logró encontrar su mejor versión. El de la Juventus, en tanto, no tuvo un buen año en la Serie A y su irregularidad lo alejó de la "Canarinha".

Colombia es otro de los combinados con grandes ausencias. James Rodríguez fue desafectado días antes de la doble fecha de Eliminatorias por no encontrarse en óptimas condiciones. Juan Fernando Quintero no estará debido a los protocolos de China, que lo privaron de poder viajar. El tercero es Radamel Falcao.

Paulo Dybala hace rato perdió terreno en la Selección y Scaloni no lo tuvo en cuenta. El cordobés está negociando su renovación con la Juventus, donde alternó buenas y malas, algo que le jugó en contra al momento de entrar en la consideración del entrenador argentino.

Paolo Guerrero y Luis Advíncula quedaron afuera de la lista de Perú. El delantero, de 37 años, había reaparecido después de una grave lesión en la rodilla en el partido del pasado jueves ante Colombia (0-3) en Lima y el lateral recibió un permiso especial ya que su equipo, Rayo Vallecano, disputará la Promoción que entrega un boleto a La Liga frente al Girona.

El delantero Salomón Rondón, que no está en su mejor forma física, será la gran ausencia del seleccionado de Venezuela, según la lista de convocados entregada hoy por el entrenador José Peseiro. Actualmente en la liga de China, es el máximo goleador histórico de la "Vinotinto", con 31 tantos en 83 partidos.