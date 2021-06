La curiosa decisión que tomó Marcos Rojo en Boca

Luego de la dolorosa derrota en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol ante Racing, el plantel de Boca Juniors quedó licenciado hasta el 18 de junio, fecha en la que se retomarán los trabajos.

Sin embargo, hubo un futbolista que se quedó y continuará con su rehabilitación: Marcos Rojo. El defensor se está recuperando de una lesión muscular y quiere llegar de la mejor manera a la pretemporada, por lo que decidió quedarse trabajando.

Es que el ex Manchester United no ha tenido un buen semestre. Pese a que fue el refuerzo estrella de último mercado de pases, Rojo no ha jugado lo esperado por las partes: suma apenas nueve partidos y arrastra tres lesiones musculares y otra baja por coronavirus.

Altas y bajas del Xeneize

Cuando Boca retome los trabajos podría tener algunos cambios en el plantel. Por un lado, Mauro Zárate, Franco Soldano, Leonardo Jara, Emmanuel Mas y Julio Buffarini no continuarán a partir del 30 de junio y quizás se vayan antes; por el otro, el Xeneize aguarda por los refuerzos Nicolás Orsini, Esteban Rolón, Norberto Briasco y Luis Advíncula, cuyas negociaciones estarían avanzadas.