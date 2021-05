Luis Suárez llegó a Uruguay y destrozó a la Conmebol por la Copa América

Luis Suárez se mostró sorprendido hoy con la decisión de jugar la Copa América pese al contexto sanitario que atraviesa la región ante la pandemia de coronavirus. El futbolista de Atlético de Madrid, flamante campeón de LaLiga de España, entendió que "a veces habría que darle prioridad a la salud del ser humano y no a un torneo de fútbol", en un mensaje crítico hacia la Conmebol al momento de arribar a su país este sábado.

"Estamos en una situación difícil a nivel mundial, llama la atención que se juegue, es la realidad, pero al momento que se confirme debemos tratar de afrontarlo de la mejor manera posible y no pensar en la pandemia", resumió sobre la situación actual del torneo, que aún no tiene todas las sedes confirmadas tras la baja de Colombia como país coorganizador.

"La verdad es que estamos en una situación difícil a nivel mundial, pero más en Sudamérica en los últimos meses y Argentina es uno de los países más complicados. Por eso llama un poco la atención que se juegue la Copa América", insistió Suárez en rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El uruguayo, de todos modos, se mostró "feliz y encantado de volver a la Selección" de su país después de una exigente temporada en el fútbol europeo que comenzó con su polémica salida de Barcelona de España. "Emocionalmente llego con muchas ganas por haber terminado el año de la manera que lo terminé. Disfruté muchísimo el momento", dijo sobre sus sensaciones personales.

En cuanto a la realidad del seleccionado de Uruguay, Suárez consideró que "la prioridad ahora es la Eliminatoria" para el Mundial Qatar 2022, en la que enfrentarán de local a Paraguay, el jueves próximo, y de visitante a Venezuela, el martes siguiente.

El máximo goleador histórico de la Celeste lamentó la ausencia de su socio de ataque Edinson Cavani, quien no estará presente en esos dos compromisos por una sanción disciplinaria pendiente. "Lamentablemente en los últimos días fueron descartándose algunos compañeros por lesión o por Covid-19 y ya éramos conscientes que no íbamos a contar con Edi, que para nosotros es muy importante. Lo que más se extraña de Edi cuando no está es lo que significa para la Selección, lo que da a la hora de ayudar al equipo", consideró.

Suárez llegó hoy a Uruguay y de inmediato se incorporó al Complejo Celeste para ponerse a disposición del director técnico Oscar Washington Tabárez junto a otros once futbolistas: Fernando Muslera, Diego Godín, José María Giménez, Ronald Araújo, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde y Nahitan Nández.

El arquero Martín Campaña, el mediocampista Fernando Gorriarán y el delantero Jonathan Rodríguez llegarán el martes a Montevideo para sumarse a la concentración.

Cavani, reciente finalista de la Europa League con Manchester United de Inglaterra, lo hizo hoy pero tendrá unos días de descanso y comenzará los entrenamientos el viernes 4 de junio de cara a la Copa América prevista a partir del domingo 13.