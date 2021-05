El difícil momento personal que atraviesa Miroslav Klose, el máximo goleador en la historia de los Mundiales

A principios de mayo, el exjugador alemán Miroslav Klose, campeón del mundo y máximo goleador de los Mundiales, comunicó su salida del Bayern Múnich, y si bien se creía que era porque por fin iniciaría su camino como entrenador en soledad, reveló por qué tuvo que apartarse de la institución.

"Me descubrieron dos trombosis en la pierna. Me recetaron medicamentos y de inmediato recibí medias especiales que ahora tengo que usar durante todo el día. Los médicos me dejaron muy claro que no se debe jugar con esta situación. Por primera vez me han prescrito un reposo casi total", confesó.

Y, en la misma línea, contó: "No puedo aguantar un golpe, no puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol. El diagnóstico fue un shock para mí. Los médicos me dejaron muy claro que no debo bromear con esta situación. Tengo claro que ahora se trata de mi salud. La salud debe ser ahora una prioridad".

"Me han prescrito un descanso casi total. Me di cuenta en los días que siguieron que no quiero comenzar mi carrera como entrenador en el fútbol profesional así", cerró Klose, que se dio el lujo de levantar el trofeo en 2014, cuando su equipo venció a la Argentina en Brasil. Además, ganó otros ocho títulos, seis de ellos con el Bayern, aunque nunca pudo ganar la Champions League.