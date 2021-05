¿Cumplirá su sueño? Feli, la nena que le dedicó un video a Messi y se hizo viral

Felicitas Flores Mussi tiene apenas 8 años pero hace rato que viene dando de que hablar. La pequeña la rompe en las divisiones infantiles de Estudiantes de La Plata, sueña con ser futbolista profesional cuando sea grande y llegar a la Selección argentina como su máximo ídolo, Lionel Messi.

En las últimas horas, la pequeña se volvió viral en Twitter, donde compartió un breve video en el que se la ve derrochando todo su talento con la pelota y manifestando su deseo de que el mismo llegue hasta el capitán del Barcelona.

"Para mi ídolo, por más que mis papás me digan que no lo va a ver, le dedico mi video", escribió en la mencionada red social junto al video en el que aparece haciendo jueguitos y pateando al arco, clavando la pelota en el ángulo, siempre con la camiseta Albiceleste.

"Mi papá me enseñó a jugar y fue mi primer DT para que la Liga me dejara jugar. Y mamá siempre me lleva a todos lados a entrenar y jugar. Ojalá todos los papás sean como los míos. Yo también pensé que es casi imposible que Messi lo vea el video. Pero en casa es el ídolo de tod@s", agregó la pequeña.

Su pedido se hizo viral, ya cuenta con más de 15.000 likes y 2.500 retuits, con mucha gente compartiendo el video para tratar de que llegue hasta la Pulga, quien ya está concentrado en el predio de Ezeiza con la Selección.