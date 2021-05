Atención: así será la renovación de Lionel Messi con el Barcelona

La renovación de Messi no va de cerrar una cifra y cuatro variables con sus respectivas cláúsulas y letra pequeña. Leo no es otro más en la lista de jugadores que un día serán ex jugadores. No se trata de pactar unos años y pasar a engordar la letra M del diccionario de veteranos. Eso es lo primero que pensaron Marc Ciria, Ivan Cabeza y Josep Fabra, tres economistas barceloneses, cuando, desde una de las candidaturas en las pasadas elecciones a la presidencia del Barça, les encargó un informe para saber cómo habría que plantear al ‘10’ su continuidad. El diario español SPORT ha tenido acceso al documento, que también fue revisado por una segunda candidatura.

La pregunta formulada fue aparentemente sencilla: “¿Cómo debería plantearse la renovación de Messi en el Barça actual?”. La respuesta es algo más compleja, aunque podría resumirse en lo que debe llamarse “un proyecto de vida” basado en la relación deportiva y económica que todo futbolista tiene con su club, pero a la que, en el caso de Leo, “hay que añadir la vertiente sentimental”, asegura Ivan Cabeza.

No es solo dinero

Lo primero que hay que pactar es la duración de su contrato como futbolista antes de que, como parece ser su intención, inicie una aventura en la MLS con el Inter de Miami de David Beckham. Lo realmente importante, sin embargo, está en lo que viene después, que deberá pactarse antes, claro. Es obvio que el nuevo contrato deberá tener un rebaja sustancial de los ingresos para el jugador, pero el proyecto no se limita a su vida deportiva, sino a su vida. De nuevo Ivan Cabeza asegura que “hemos buscado casos como el suyo y no hemos encontrado ninguno. No a este nivel, no de esta magnitud. Que llegue al Barça con 12 años, que el Barça le pague un tratamiento de crecimiento y que, muchos años más tarde, cuelgue las botas en el mismo sitio”.

Este relato, explica Marc Ciria, no tiene cabida en ningún otro sitio: “No con Adidas, no con Argentina, no con el City... Por eso, el objetivo debería ser convertir a Leo Messi en un socio estratégico del club, no solo un embajador, para incrementar el valor del Barça, pero también el suyo propio”. Y se pregunta: “¿Puede seguir generando ingresos Messi para el Barça cuando ya no juegue?”. Se responde él mismo: “Absolutamente. Y además se puede medir”. Josep Fabra añade que, además, “Y todo ello sin pagarle un sueldo porque sus beneficios serían los beneficios compartidos con el Barça”. La pregunta es obligada: ¿Cómo se logra eso?.

Cuatro patas

El objetivo es aumentar los ingresos gracias al binomio que forman Barça y Leo Messi, cuya suma no es un 1+1=2, sino mucho más. Para ello, los tres economistas han identificado cuatro grandes áreas en la que deberían colaborar activamente todas las partes para salir beneficiados: Fundació FCB y Fundació Leo Messi, Barça Academy, BL&LM (comercio electrónico, merchandising...) y Barça Corporate (Barça_Studios/Barça Innovation Hub). El papel de Leo Messi para incrementar los ingresos de estos departamentos es vital a través de proyectos conjuntos de las fundaciones, implicación en las Barça Academy, ahora deficitarias, así como la generación de contenidos audiovisuales. ”Si logramos cuantificar (y se puede hacer) que generas, 300 millones, pues 50 o 60 millones al año son tuyos”, expone Ciria, que tiene claro que la unión con el Barça de por vida, permitiría “a la marca Messi trascender al propio Messi y que su Fundación se fortalezca de tal forma que incluso sea un legado para los que vienen”. ¿Como pasa con la Cruyff Foundation? “Exacto”.

Mirar a corto plazo sería un error para los tres economistas. Todos perderían. Y no solo a nivel monetario. Leo Messi es un activo futbolístico enorme, pero también lo es a nivel sentimental y, en el futuro, debe pasar de ser un activo sobre el césped para seguir siéndolo lejos de los terrenos de juego.