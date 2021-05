Mascherano, el "gesto desafortunado" con los hinchas y su frustrada vuelta a River

En diciembre de 2015, luego de haber tocado el cielo con las manos al quedarse con el título en la Copa Libertadores de América tras 19 años de espera y muchos dolores de cabeza, River Plate se presentó en el Mundial de Clubes. Allí superó de manera trabajada las semifinales y se encontró frente a frente con Barcelona en la serie decisiva.

En ese encuentro, Javier Mascherano fue titular y muchos hinchas millonarios acompañaron al equipo de Marcelo Gallardo. Al verlo en cancha, y teniendo en cuenta que fue un futbolista surgido de la cantera, comenzaron a corear su nombre pero no hubo devolución de gentileza. El "Jefecito" hizo oídos sordos y generó un enojo que todavía no tiene perdón.

"Hay mucha gente que se sintió dolida cuando jugamos la final del Mundial de Clubes. La gente me cantó y yo en un gesto desafortunado no hice alusión a eso. Sintió un cierto desprecio, pero no fue mi intención despreciar a nadie. Simplemente estaba enfocado en jugar el partido. Yo había salido de River y estaba jugando una final del mundo contra ellos", explicó.

Y continuó: "A partir de eso, la relación no fue la mejor y entiendo a la gente si se sintió menospreciada. Yo había jugado contra River con Corinthians y no había sido fácil para mí, por eso no quería que me pasara lo mismo en una final del mundo. No creí en ese momento que estaba haciendo algo tan malo, pero está claro que el equivocado soy yo. No lo volvería a hacer".

En diálogo con Libero, de TyC Sports, reveló el motivo de su frustrado regreso: "No volví a River porque no se dio. Cuando estaba en Barcelona tuve un par de charlas con Francescoli para volver, pero yo todavía sentía que tenía cuerda para seguir jugando en Europa allá por 2015 y 2016. Después cuando obviamente decidí retornar no había lugar".