¿Se queda en Argentina? El club que quiere a Mauro Zárate tras su salida de Boca

Se veía venir ya que nunca tuvo la continuidad esperada, ni siquiera con Miguel Ángel Russo quien apenas llegó a Boca lo consideraba titular. Mauro Zárate le anunció hoy a sus compañeros que no continuará en el Xeneize y luego lo hizo público al responderle una historia de Instagram a Edwin Cardona, quien lo despidió con una foto.

Aunque el ex delantero tiene contrato con el Xeneize hasta fin de año, decidió ejecutar la cláusula que le permite salir del club en junio y ya está buscando club para seguir jugando.

La intención del atacante es continuar con su carrera en el exterior, sin embargo ya hay un club de la Liga Profesional que mostró su interés y hará un intento: Estudiantes de La Plata quiere ser el tercer club argentino de Mauro Zárate tras su paso por Vélez y Boca.

La operación no será nada sencilla, sobre todo por las intenciones del jugador de dejar el fútbol argentino. Y además, porque si encuentra algún club interesado en el exterior, el Pincha prácticamente no tendrá chances de competir en lo económico, pero la ilusión no la pierde y buscará tentarlo.

Zárate llegó a Boca en junio de 2018 y desde entonces disputó apenas jugó 22 partidos (14 como titular y 5 completos) y convirtió cuatro goles en la gestión de Russo. Su último partido fue ante Atlético Tucumán, el 18 de abril pasado, cuando se lesionó. En condiciones de volver para el Superclásico ante River, el pasado domingo, el entrenador no lo tuvo en cuenta para la convocatoria y tres días más tarde reapareció en el banco de suplentes ante Barcelona de Ecuador, sin ver acción en el campo de juego.