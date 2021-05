Avísenle a Scaloni que está dirigiendo la Selección argentina

Lionel Scaloni declara con el objetivo de ser el entrenador de la Selección argentina en la próxima Copa del Mundo. Eso está claro. Se saca presión y busca que la próxima Copa América sea una experiencia más. Y no más que eso. Hace pocos días en una entrevista con Marca expresaba que la "Argentina no está obligada a ganar la Copa América".

En este contexto el DT trata de dar los argumentos de por qué la Albiceleste no tiene tal compromiso, sin embargo, pereciera una expresión para cuidarse de una atmósfera futbolera que siempre pide resultados y su cabeza podría estar en juego.

Scaloni da como ejemplo lo que pasó hace dos años en Brasil 2019, donde se termina consiguiendo un tercer puesto y cayendo en una semifinal ante el pentacampeón del mundo. Un entorno totalmente diferente al que se vivirá en un mes. Aquel de Brasil 2019 fue un equipo diferente al de años anteriores, en formación y que ya no tenía atrás la mochila de las tres finales perdidas de forma consecutiva. Era el primer torneo importante para Scaloni y en ese contexto se terminó haciendo un certamen discreto y nada más.

Hoy la situación es diferente. Y son varios los factores por los cuales hoy si la Selección argentina está obligada a ganar la Copa América.

En primer lugar, la era Scaloni pretende tener como resultado final Qatar 2022, dentro de 18 meses, aunque el trabajo del entrenador con el equipo ya lleva varios años y los resultados deberían empezar a verse antes. Son pocos los milagros que terminan coronando un proceso sin éxitos previos.

En segundo orden, el equipo volverá a tener al mejor jugador del mundo en cancha, Lionel Messi. Tal vez, el mejor de la historia. A veces parece que hasta esto termina siendo insuficiente a la hora de establecer las metas.

Tercero hay que saber que la próxima Copa América se jugará en la Argentina. El equipo de Scaloni será local, con público o sin el, pero en tierra conocida, que no deja de ser un tema a tener en cuenta.

Y finalmente se establece que la Selección argentina, por historia, aunque solo con esto no se gana, debe ser candidata y estar obligada a ganar en cada competición, más aun en esta sin las potencias europeas. La historia no se mancha nunca y Argentina supo hacerla grande con sus dos Copa del Mundo y sus 14 Copa América. ¿Y si no es ahora, con todos estos factores a favor, cuándo estará obligada a ser campeón?

Scaloni le tiene miedo al fracaso, que de echo se dará si Argentina no levanta la copa tras la gran final, continuando con una sequía de 28 años tras la última conquista en Ecuador 1993. La consecuencia para él podría ser no dirigir la Copa del Mundo. Él lo sabe, por eso declara así.