Philipp Lahm fue contundente al elegir a Messi o Maradona

Philipp Lahm es de los que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo. Y eso nos trae un duro recuerdo, porque nos la ganó a nosotros en el Mundial de Brasil 2014. Pero dejando las subjetividades de lado, podemos decir que el histórico lateral derecho alemán, retirado en 2017, fue uno de los mejores futbolistas de su generación.

En diálogo con La Nación, Lahm no evitó hablar de Lionel Messi y hasta lo relacionó con Diego Maradona. "Para mí, es un jugador increíble. Tal vez, el mejor jugador que jamás haya existido. Es un jugador excepcional, pero quizás le falte el gran título con la Selección. Por lo demás, es un jugador fantástico e imparable en las situaciones uno contra uno. Debo ser honesto: he tenido algún mal día enfrentándolo, pero bueno, también tenía que marcar a otros rivales", exclamó.

Philipp Lahm eligió: ¿Maradona o Messi?

"Bueno, para empezar, a mí siempre me ha entusiasmado mucho Messi. ¡Pero también Maradona! Diría que Diego Maradona realmente marcó a una generación, y no sólo en Argentina, sino también en Europa. Por eso diría que el mejor argentino, cuando se trata de fútbol, es Maradona. Pero seguido muy de cerca por Messi. Y ya he mencionado el motivo: Messi aún no ha ganado un título importante con la selección, a diferencia de Maradona", sentenció Lahm.

Lo que significó para Lahm ganar el Mundial de Brasil 2014

"El mayor logro de un futbolista es convertirse en campeón del mundo. Y es por eso que no dudo: si tengo que elegir uno, el mejor título de mi vida es la Copa del Mundo de 2014. Fue una experiencia increíble. Y encima, contra Argentina, contra quien ya habíamos jugado con frecuencia en los últimos años. Es cierto que los habíamos eliminados anteriormente, pero estaban jugado un muy buen torneo en ese momento".

Por otro lado, recordó lo que fue enfrentar y derrotar a Argentina en los tres mundiales que disputó: "La de 2006 fue mi primera Copa del Mundo. Tenía 22 años y la Copa se jugó en casa, en Alemania. Fue un ambiente increíble el que se vivió en nuestro país. Llegamos a los cuartos de final en desventaja a jugar contra Argentina, que en realidad era el mejor equipo de los dos, con estrellas mundiales absolutas. Recuerdo que Messi estaba en el banco en ese momento; jugó Riquelme y luego fue sustituido, pero era un jugador increíble por entonces. Tenían a Crespo en el ataque… realmente era un equipo de primera. Y quizás con un poco de suerte pasamos a las semifinales, pero hoy digo que para nosotros fue una sorpresa absoluta avanzar y haber quedado terceros en el torneo. En cambio, en 2010 fue completamente diferente. Éramos un equipo joven que jugábamos muy bien juntos. Vencimos a Inglaterra en los octavos de final y luego volvimos a enfrentarnos con Argentina en los cuartos de final. Ese fue uno de los mejores partidos de Alemania en el Mundial: jugamos increíblemente bien como equipo y ganamos de manera sensacional por 4 a 0".

Lahm y su relación con Martín Demichelis. Además, opinó sobre Agüero y Di María

Demichelis compartió equipo en Bayern Munich con Lahm por seis temporadas. "En primer lugar, lo aprecié mucho a Martín como jugador. Pero también como persona. La pasamos muy bien, especialmente jugando a las cartas juntos. Realmente era un gran compañero de equipo y podías confiar absolutamente en él, adentro y afuera de la cancha. Era un buen jugador, y cuando pasó de zaguero central al mediocampo, creo que aportó nuevos elementos a esa posición: habilidades técnicas y soluciones rápidas. ¡Fue divertido jugar con Martín!", aseguró.

Por último, al alemán le consultaron quién sería el mejor futbolista argentino si no contáramos a Messi: "¡Hay buenos argentinos! El que ahora vuelve a estar en boca de todos es, por supuesto, Agüero. Ha dejado su huella en el Manchester City y ahora se va del club, pero ha sido un símbolo y eso debe quedar claro. Tengo curiosidad por ver adónde irá a jugar, porque creo que tiene uno, dos o hasta tres años más para seguir compitiendo en la cima. Es un jugador muy interesante. Por otro lado, la Champions League es una gran medida, y el jugador que la temporada pasada y también la actual demostró lo que puede hacer es Ángel Di María, ¡que volvió a jugar sensacionalmente con el Paris Saint-Germain! Desafortunadamente, una vez más no fue suficiente. Pero Argentina siempre producirá excelentes jugadores porque es una nación absolutamente futbolística".