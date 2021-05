El país que toma fuerza para ser sede de la Copa América en lugar de Argentina o Colombia

Son horas decisivas en la Confederación Sudamericana de Fútbol para definir si finalmente Colombia y Argentina tomarán la sede de la Copa América 2021 que comenzó a trastabillar por la pandemia y la situación de orden público que vive nuestro país hace dos semanas y parece no tener solución, por el momento.

Lo que está claro es que la Conmebol no va a dejar de hacerla por el sin número de compromisos que tiene con los respectivo patrocinios. Por eso y como lo dio a conocer el diario El Mostrador de Chile, el país Austral será una opción de emergencia, junto a Paraguay, para volver a ser sede del certamen más antiguo de selecciones.

Si se le da el 'ok' a Chile. El sistema sería el mismo. El Grupo A (que se iba a jugar en Argentina) tendría como sedes: Santiago, Viña del Mar y Rancagua. Mientras que el B, del que hace parte Colombia y Brasil, se trasladaría a Asunción. Donde hace una semana hicieron de locales: Santa Fe, Atlético Nacional y La Equidad. Una muestra que confirmó que están los escenarios y la infraestructura necesaria.

El diario chileno también dio a conocer unas declaraciones de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez en la que fue enfática: "No se han comunicado para poder, eventualmente, ver la posibilidad (de traslado) si Colombia o Argentina se desisten de organizar la Copa América. No lo ha hecho la ANFP, no lo ha hecho la Conmebol, pero siempre vamos a estar disponibles". Ya fueron sedes en 1991 y 2015.

Son horas claves y en los próximos días se conocerá la decisión final de la Conmebol. Queda un mes y unos días para el punta pié inicial y tanto como Colombia y Argentina no han dado las garantías suficientes para tomar las riendas de la Copa América más accidentada de la historia.