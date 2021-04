Sale a la luz la oferta del PSG a Lionel Messi

El periodista Marcelo Bechler ha desvelado en TNT Sports Brasil la oferta que el Paris Saint Germain ya le ha presentado a Leo Messi. Según esta información, le han ofrecido al argentino un contrato para las próximas dos temporadas y una tercera opcional.

Leo Messi acaba contrato el 30 de junio y todavía no ha decidido si renovará o no con el FC Barcelona y en principio no tomará ninguna decisión hasta que no acabe la temporada.

Marcelo Bechler es el mismo periodista que en su día destapó la marcha de Neymar al PSG y también el que el pasado verano alertó del burofax de Messi solicitando salir del Barça.

Según la misma información, el club azulgrana aún no ha movido ficha en cuanto a propuesta económica, ya que es consciente que la situación del club, agravada por la pandemia, no permite competir con según qué propuestas.