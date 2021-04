El DT más caro del mundo tiene 33 años y firmó con el Bayern Múnich

Luego de que Hansi Flick anunciara su intención de abandonar el Bayern Múnich al final de esta temporada, teniendo en la mira la dirección técnica de la Selección de Alemania, desde el conjunto bávaro eligieron a su sucesor.

Se trata de Julian Nagelsmann, actual técnico del RB Leipzig. El entrenador tiene apenas 33 años, pero arrastra una impresionante trayectoria: el entrenador más joven de la Bundesliga llegó a la primera categoría en 2016 con el Hoffenheim (con tan sólo 28 años), al que llevó de salvarse del descenso a la Champions League en una temporada. En 2019 saltó al RB Leipzig, con el que alcanzó también en dos ocasiones consecutivas a las competiciones europeas; el año pasado, hasta las semifinales de la Orejona.

Fue el mismo club quien anunció la contratación, que será además la más cara de la historia de la Bundesliga: el acuerdo es por cinco temporadas y el Bayern podría llegar a pagar, según informan de forma coincidente medios alemanes, hasta 25 millones de euros si se incluyen todas las primas acordadas.

Julian Nagelsmann asumirá el cargo de entrenador del FC Bayern a partir del 1 de julio de 2021.



Toda la información:

uD83DuDD17 https://t.co/d724Xj2lKb pic.twitter.com/KCELkPgFNE — uD83CuDFC6uD83CuDFC6uD83CuDFC6 FC Bayern München Español uD83CuDFC6uD83CuDFC6uD83CuDFC6 (@FCBayernES) April 27, 2021

Las voces de los dirigentes

Herbert Hainer, el actual presidente del club: "Nagelsmann representa una nueva generación de entrenadores. A pesar de su corta edad, ya tiene una impresionante carrera. Estamos convencidos de que con Julian continuaremos con los grandes éxitos de los últimos años".

Hasan Salihamidzic, director deportivo: "Las conversaciones con Julián fueron muy cordiales y constructivas. Nos divertiremos mucho con él, estoy convencido de ello. Me gustaría agradecer expresamente a Hansi Flick. Desde que asumió el cargo de entrenador hace un año y medio, celebramos numerosas victorias y títulos, siendo el triplete de 2020 el más destacado. Estos éxitos quedarán asociados a lo nombre. Le en. Lo nombre su futuro camino ".

Oliver Kahn, futuro presidente: "La duración del contrato de Julian, que es de cinco años, demuestra lo mucho que se identifica con el FC Bayern. Estoy convencido de que, junto con Julian Nagelsmann, tendremos mucho éxito a la hora de forjar el futuro deportivo del FC Bayern", afirmó. "Mi agradecimiento a Hansi Flick. Con un gran fútbol, ha llevado al FC Bayern a grandes éxitos. Ahora se ha cumplido su deseo de abandonar el FC Bayern antes de que finalice su contrato. Todo lo mejor, Hansi".

La despedida de Hansi Flick

"Para mí, los dos últimos años serán inolvidables. Las emociones, las victorias, los títulos, pero también el trabajo diario en el terreno de juego fue muy divertido: Ha sido una época excepcional entrenador no es nada sin su equipo, y he tenido la suerte de Finderarme con fantásticos jugadores aquí en Múnich y con un personal y un equipo técnico que han hecho un trabajo increíble. ¡Gracias, chicos, gracias, Kathleen! en torno a Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic por darme la oportunidad de entrenar a este gran equipo. los partidos. Sólo deseo a la familia del FC Bayern lo mejor para el futuro. No es una frase vacía cuando digo: 'Fue un gran honor para mí' ".