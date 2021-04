Messi compró un piso de 7,3 millones de dólares y ¿dio pistas sobre su futuro?

El capitán de Fútbol Club Barcelona, el crack argentino Lionel Messi, adquirió por 7,3 millones de dólares un piso amueblado de cuatro dormitorios y cuatro baños con vistas al mar en un singular edificio de Sunny Isles, al norte de Miami Beach, según informaron medios locales.

Según The Real Deal, una web especializada en el negocio de bienes raíces, el piso mide más de 511 metros cuadrados, y solo la terraza mide 195 metros cuadrados.

Mark Pordes y Adam Kaufman, de Pordes Residential, confirmaron a la web especializada detalles de la venta del piso, que tenía un precio en lista de 8 millones de dólares. El comprador fue Celromalina LLC, una empresa que, según otros medios locales, está ligada a la familia del jugador argentino.

Uno de los lujos de la residencia, que ocupa en el piso noveno del edificio Regalia, de 39 plantas, es que cuenta con un enfriador con capacidad para 1.000 botellas de vino.

El edificio tiene seis piscinas, un spa, cabañas, un centro de ejercicio físico, un salón para yoga, cocina equipada para chef, un parque infantil, un bar de champán y bodega de vino.

Según The Real Deal, hace dos años Messi se compró por cinco millones de dólares un apartamento en Porsche Design Tower, un edificio de 60 pisos en Miami Beach. El Regalia esta a unas diez cuadras o manzanas del Porsche Design Tower.



A comienzos de este año se conoció que había firmado un nuevo contrato con el Barcelona por más de 555 millones de euros brutos por cuatro temporadas, el cual vence el próximo 30 de junio y aún no ha renovado. Según trascendió días atrás, el club le ofrecerá renovar por otros dos años y luego, si Leo decide cambiar de aires, donde no se descarta un arribo a la MLS, seguiría ligado al club catalán como embajador.