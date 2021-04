Talleres no aguantó la ventaja y perdió con Emelec en Córdoba

Talleres de Córdoba no pudo mantener la ventaja y cayó en el estadio Mario Kempes ante Emelec de Ecuador, 2 a 1, en su debut en el grupo G de la Copa Sudamericana.

Mejor parado se mostró el visitante en los minutos iniciales, con dominio de balón en campo rival y una presión bien arriba que le permitía recuperar rápido ante un impreciso elenco cordobés. Pero los del Cacique Medina reaccionaron y dispusieron ya a los siete minutos de la primera chance clara: Diego Valoyes desvió su remate al lado del palo tras ganar en velocidad por izquierda.

A los 35 minutos volvió a avisar el local, con Federico Navarro como hombre clave para recuperar y distribuir, y el propio volante central fue quien escaló el campo por el medio y abrió para Fragapane, que llegó sin marca por izquierda y remató para que el arquero Pedro Ortiz sacara sobre el travesaño.

Poco más tarde llegó la apertura del marcador. Fue una gran combinación entre Carlos Auzqui y Valoyes, que puso el pase atrás y el brasilero Guilherme Parede dejó pasar para la aparición de Fragapane, que llegó sin marca por la banda izquierda y definió bien arriba para dejar sin chances al arquero visitante.

En los dirigidos por el español Ismael Rescalvo era Sebastián Rodríguez el más claro para manejar el balón, pero no conseguía conectar con los atacantes Alejandro Cabeza y Facundo Barceló, que fueron bien neutralizados por la defensa ‘albiazul’. Hasta que Barceló remató a los 26m de esa segunda mitad, la pelota dio en la mano de Navarro y el peruano Kevin Ortega no dudó en sancionar el penal. La gran ejecución del uruguayo Rodríguez no le dio chances a Guido Herrera y selló el 1 a 1.

Se fue con todo al ataque el local y Emelec lo aprovechó con una contra perfecta que encabezó Romario Caicedo y definió Barceló con un remate cruzado para dar vuelta el marcador en cinco minutos negros para el elenco cordobés. No tuvo los argumentos futbolísticos suficientes la ‘T’ para lograr la igualdad, e incluso fueron los ecuatorianos los que apostando a la contra tuvieron las chances más claras sobre el final.

Talleres visitará en la próxima fecha a Deportes Tolima, de Colombia, el miércoles próximo, en tanto que Emelec se medirá ese día como local ante Bragantino, de Brasil.

