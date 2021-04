Impactante: el audio que revela que Luque rechazó una ambulancia para Maradona antes de su muerte

La Fiscalía de San Isidro continúa investigando todo lo sucedido en los días previos a la muerte de Diego Armando Maradona y en las últimas horas se filtró un audio que compromete, aún más, al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, encargados del equipo médico que trató al 10 en sus instantes finales.

El mismo data del 14 de noviembre de 2020, exactamente 11 días antes de la muerte de Diego Maradona. Ese día, el 10 presentó náuseas y vómitos, por lo que los enfermeros que estaban de turno en ese momento en la casa del complejo San Andrés, solicitaron una ambulancia, pero la misma nunca llegó ante la negativa de Luque y Cosachov.

Agustina Cosachov.

La situación se revela con el audio de una charla que mantuvieron Nancy Forlini, la médica de Swiss Medical que coordinaba la internación domiciliaria de Maradona, y Gianinna, una de las hijas del ídolo.

La charla

-Nancy Forlín: "Decime, Gianinna, porque los enfermeros que estaban en el domicilio llamaron al móvil por el tema de los vómitos, decime qué quieren hacer, no estaría mal revisarlo pero decime porque tenemos que definirlo, ya esta yendo el móvil para allá".

-Gianinna Maradona: "Hola Nancy, disculpame, yo tengo un grupo con Agustina, Luque y compañía y me dijeron que ya estaba solucionado, que mi papá dormía, que no había médicos y que iban a esperar hasta mañana. Que él estaba descansando bien".

-Nancy Forlín: "Si ustedes deciden esperar hasta mañana, ok, suspendo el móvil y le dejamos dicho a los enfermeros. La indicación nuestra era obviamente que vaya un móvil para estar tranquilos pero si ustedes no quieren, no podemos ir en contra de la voluntad familiar".

La explicación

Mariano Perroni, jefe del cuerpo de enfermeros que cuidaba al exfutbolista dijo que ese día "el enfermero de turno notifica en el chat de que el paciente se encontraba nauseoso, con vómitos debido a la comida y se solicitó una ambulancia. Como había negativa, más que nada por la parte mediática, yo me ofrecí a llevar el médico de la ambulancia en mi auto particular, ingresarlo, esperar que lo evalúen, devolverlo a la ambulancia y si ameritaba otro tipo de atención ahí ya corría por parte del equipo de emergencia, pero bueno, no se pudo hacer".

Además, Perroni agregó que "no querían que a Diego lo viera un médico" y Forlini le indicó que no se iba a prestar ese servicio. Perroni es uno de los imputados de la causa y es investigado por la acusación que hizo de él la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien estaba en la casa en el momento de la muerte de Maradona, y dijo que le hizo mentir sobre que había ingresado al cuarto del astro a revisarlo y chequear sus niveles cuando no había sido así.

"Yo nunca la hice mentir en nada. Desconozco por qué mintió, yo no le pedí que lo hiciera, que agregue cosas o saque otras del informe”, aseguró en declaraciones a LAM, programa que se emite por Canal 13.