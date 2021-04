Todo lo que tenés que saber de Gabriel Deck, el nuevo argentino en la NBA

Luego de que explote la noticia de la inminente llegada de Gabriel Deck a la NBA como jugador de Oklahoma City Thunder, la pregunta que se hicieron todos fue: ¿cuándo debuta el Tortu? Para la respuesta, sin embargo, restan resolverse detalles, aunque ya se conocieron las particularidades de lo que será su vínculo con la franquicia.

La apuesta de Oklahoma con Deck: contrato de cuatro años pero parcialmente garantizado

En primer lugar, el acuerdo entre Deck y Oklahoma es de palabra y su contrato será de cuatro años a cambio de 14 millones y medio de dólares. Eso sí, el detalles es que solamente el primero de esos cuatro años estará garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Tortu formará parte del plantel de Oklahoma por lo que resta de la actual temporada y cobrará el dinero correspondiente a ese tiempo, independientemente de si juega o no. Ahora bien, los restantes tres años dependerán de la decisión de la franquicia, que se reservará la opción a ejecutar esos años o rescindir al final de la actual temporada sin tener que pagar el dinero que falta.

Al analizar el contrato que tendrá el Tortu, algo queda claro: la postura desde Oklahoma es la de "demostrá que merecés quedarte acá". Esto no es algo raro en la NBA, sobre todo cuando los jugadores incorporados son vistos como "apuestas". La realidad es que, por más cariño que los hinchas argentinos le tengan a Deck y por más talento que haya desparramado en la Liga ACB, a los ojos del Thunder, es una apuesta que puede formar parte de su reconstrucción a futuro. Lo bueno es que el dinero que tendrá garantizado por lo que resta de la actual temporada, superará ampliamente el salario que ganaba en España según el periodista Andrew Schlecht the The Athletic, en Oklahoma embolsará poco menos de cuatro millones de dólares.

El debut de Deck en la NBA, a merced de los innumerables controles sanitarios

Actualmente, Deck se encuentra en Madrid y, junto a su representante Gustavo Monella, terminaron de resolver su desvinculación de Real Madrid entre el jueves y viernes de la semana pasada. Una vez que se terminen de estampar todas las firmas correspondientes, recién ahí el oriundo de Colonia Dora partirá hacia los Estados Unidos, realizando antes los trámites de migraciones correspondientes para ingresar al país en calidad de trabajador.

Allí, luego de firmar su contrato y ser presentado oficialmente, comenzará la otra espera: la del debut. Para ello, todo dependerá del protocolo sanitario de la NBA. Es que el jugador, al arribar desde Europa, deberá someterse a los hisopados pertinentes exigidos por la la liga -que, en principio, consisten en varios testeos negativos consecutivos- para recién ahí ponerse a la orden del entrenador, Mark Daigneault.

¿Cuántos partidos le quedan por delante a Oklahoma City Thunder?

Actualmente, el Thunder se ubica en el 13° puesto de la Conferencia Oeste, prácticamente sin chances siquiera de colarse entre los equipos del Play-in. La franquicia tiene a varios jugadores fuera por lesión y hasta tomó la decisión de sentar por el resto de la temporada al veterano pívot Al Horford, algo que directamente señala que el equipo ya está pensando en la próxima temporada.

Así, si bien resta saber cuándo efectivamente estará en condiciones Deck de jugar oficialmente, a la temporada de Oklahoma le restan 19 partidos, con el próximo programado para mañana, desde las 22 ante Utah Jazz. Así, casi que hay una carrera contrarreloj para que el Tortu pueda, al menos, jugar algunos minutos en la temporada y demostrar por qué merece quedarse.