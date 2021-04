La frase de Marcos Rojo que enloqueció a los hinchas de Boca

Hace no mucho se conoció la nueva cuenta institucional de Boca Juniors: Boca predio. Son varios los protagonistas del club que pasaron por las redes sociales dejando un mensaje: Juan Román Riquelme, Hugo Benjamín Ibarra, Mauricio Serna, Antonio Barijho y Diego González.

Ahora fue el turno de Marcos Rojo, el último refuerzo del Xeneize, quien dejó una frase que fue celebrada por los hinchas boquenses.

“Me encontré con un predio excelente y de altísimo nivel. Entrené en grandísimos predios como el de AFA, Manchester y Sporting. El predio de Boca no tiene nada que envidiarle a ninguno. La parte de que estén los juveniles es muy positiva, cuando era chico crecí en el country de Estudiantes y me acuerdo de ver a los jugadores del primer equipo entrenando. Siempre me quedaba viendo como trabajaban. Soñaba con estar en ese lugar, ser uno de ellos. Es muy positivo para el fútbol juvenil estar cerca de ellos", comenzó diciendo Rojo.

Luego se refirió a la presencia de los hinchas en la Bombonera y con ánimos lanzó: "Estoy esperando mucho el día que la gente de Boca vuelva a la cancha. Sentir el aliento del hincha de Boca que esté ahí saltando, gritando.... eso ayuda mucho”.

Por último, bromeó sobre hacer una rabona con la camiseta del Xeneize: "Sería lindo si me queda. Sin público es más fácil, si me sale mal no me van a putear".