Fuerte autocrítica de Cardona y Javi García tras el ajustado triunfo de Boca ante Claypole

Edwin Cardona, el mejor jugador de Boca Juniors en la austera victoria ante Claypole por 2 a 1 por la Copa Argentina, y el arquero Javier García fueron muy autocríticos con la pobre actuación del equipo, que comenzó perdiendo y apenas pudo imponerse por un solo gol de diferencia ante un equipo de la cuarta categoría del fútbol nacional.

"Esto es fútbol, once contra once, y en la cancha por nombre o camiseta no se gana. Hay que meter, jugar. Los muchachos de Claypole lo demostraron y jugaron un gran partido. Lo importante era ganar, pasar, y creo que lo hicimos de buena manera a pesar de que la gente esperaba otra cosa", le dijo Cardona a la transmisión oficial del encuentro.

"Porque ganando siempre es mejor para mejorar, porque perdiendo iba a ser muy duro. Hay que mejorar muchas cosas, pero estamos unidos. Sabemos lo que quiere el profe", destacó en alusión al DT Miguel Ángel Russo.

Por último, el colombiano se refirió a este momento suyo, que es el mejor desde que volvió a Boca en el segundo semestre del año pasado. "Trato de disfrutar cada partido, cada momento, y aportarle al equipo. Quiero estar feliz, porque hoy me toca jugar, pero mañana no se dónde estaré. Por eso hay que disfrutar este momento", remarcó.

Por su parte el arquero Javier García, quien disputó su primer partido desde su regreso al club después de 10 años, reconoció que el equipo entró desconcentrado a la cancha. "Ellos jugaron bien los primeros 30 minutos porque no entramos concentrados y nos costó. Después del gol de ellos, fuimos dominadores del juego", explicó.

Luego volvió a hablar del mal juego del campeón argentino, que a pesar de presentar algunos suplentes tuvo dificultades para vencer al último campeón de la Primera D, que con ello ascendió a la C.

"No entendimos el juego en los primeros minutos, y en eso somos autocríticos. Trataremos de mejorar eso porque somos los últimos campeones y tenemos que mejorar las cosas que hicimos mal", concluyó.