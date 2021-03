La polémica frase de Diego Latorre contra los periodistas

Cada vez son más los futbolistas que deciden seguir el camino del periodismo luego de haber terminado sus carreras deportivas. Claramente este es el caso de Diego Latorre, quien se dedicó a ser comentarista.

En F90, por ESPN, se desató nuevamente la discusión entre exfutbolistas y periodistas. "Los ex jugadores son bravísimos. Ustedes nos rechazaban a nosotros en la vieja época. Ustedes no nos quieren a nosotros...”, abrió la puerta Mariano Closs.

“Siempre hubo una rivalidad. El periodista vende superioridad intelectual, trata al jugador de ignorante y aprovecha su ignorancia para lucrar con el jugador, corriendo las cosas de contexto”, encendió la mecha Latorre.

“Creo que Latorre se acaba de ganar muchos enemigos y enemigas en relación a lo que él piensa que los periodistas pensamos en relación de los jugadores. Creo que la mayoría de los periodistas somos muy respetuosos, trabajamos con mucho profesionalismo y valoramos mucho la carrera de los jugadores”, continúo Luciana Rubinska.

“Al jugador apenas hilvana tres frases le dicen filósofo... Sentí una especie de ataque, de rivalidad. Y no solamente eso, hay mucho comunicador que no sé si envidia, pero sí está frustrado, que quiso llegar a ser jugador de fútbol. Es una percepción. También hay mucho prejuicio del jugador contra el periodismo, no acepta la crítica”, respondió Latorre.

“Cualquier chico que ha jugado al fútbol profesionalmente o semi profesional. Por ejemplo, cualquier chico de Claypole sabe más de lo que es el fútbol que cualquier periodista, hasta el mejor periodista. Pero no es sabe o no sabe, la experiencia te da. Tengo la certeza de que hay de que hay grandes periodistas que hicieron una carrera maravillosa de 40 años, con éxito, y no tienen idea de fútbol”, sumó Mariano Juan.

“Una cosa es el periodista y otra el analista de fútbol. Son dos cosas distintas”, advirtió Latorre, quien le respondió nuevamente a Rubinksa: “Me sentí atacado. Un jugador con malas artes te podría contestar: ‘En tres años, yo vengo con el título de periodista. Vos en tres años no sos jugadora de fútbol profesional’”