Turf: domingo de carreras en Mendoza

El turf de la provincia de Mendoza ofrecerá hoy su tercera jornada de carreras de la temporada 2021. La misma debería haberse disputado el pasado domingo, pero esto no sucedió debido a una negligencia administrativa. Esta negligencia derivó en el ya conocido “papelón” de la ex gerenta del circo de carreras, la cual finalmente debió renunciar a su cargo.

Pero la crisis institucional del Hipódromo de Mendoza parece no haber cesado. De hecho aún no se ha nombrado a un nuevo administrador y hasta se rumorea que la antigua gerenta siguió durante estas semanas manejando los hilos de la actividad (a pesar de su renuncia). Un tema que no hace más que agravar la situación actual de la actividad. La gestión de la antigua gerencia no fue buena bajo ningún aspecto, más terminó “engañando” al público de las carreras, pero así y todo el tema parece no haberse cortado. Habrá que ver qué es necesario que suceda en el turf para que algo cambie y sobre todo para que las personas que no contribuyen al bien de este deporte terminen de dar un paso al costado.

Mientras tanto hoy se disputarán un total de doce competencias, un clásico mix entre carreras cortas y largas. La primera se larga a las 10.20 y la entrada es gratuita (se permite el ingreso de hasta 2000 personas).

La prueba central del día es el tradicional Clásico Otoño donde el ascendente Marcus Traianus asoma como gran figura. El alazán de Ramón Abrales fue el ganador del Apertura del mes pasado y busca continuar por la senda del triunfo. Le salen al cruce los hermanos Seattle Bar y Seattle Key (ambos hijos de Seattle Fitz) dos animales de mucha clase que tienen herramientas de sobra como para anotarse en esta victoria.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - 1300 metros - 10.20 horas

(Perdedoras)

1-Gracías a la Vida

2-Solamente Top

3-Primera Spring

4-Merello Craft

5-Adyra

6-Privileged

GANADOR: (6) PRIVILEGED

ENEMIGO: (2) SOLAMENTE TOP

SPORT: (4) MERELLO CRAFT

2da carrera – 500 metros – 11 horas

(Perdedores)

1-Storm Tittle

2-Onagro

3-Tufilaro

4-Ansinna

5-Livenza

GANADOR: (3) TUFILARO

ENEMIGO: (5) LIVENZA

SPORT: (4) ANSINNA

3ra carrera – 400 metros – 11.40

(Concertada)

1-Smitywesson

2-Cavilosa

3-Fast Forward (ex Capitán Kid)

4-Paz de los Andes (ex Muñeca)

5-Asiatic Julius (ex Menesio)

6-Gran Pepo Cap (ex Sin Rencor)

7-Tensador Seattle (ex Trotamundo)

8-Wells Dubai

GANADOR: (8) WELLS DUBAI

ENEMIGO: (3) FAST FORWARD

SPORT: (6) GRAN PEPO CAP

4ta carrera – 1400 metros – 12.20

(Perdedores)

1-Emerald Asia

2-Santo Say

3-Aire Puro

4-Río Expresivo

5-Ritmo Exótico

6-Strike Force

GANADOR: (2) SANTO SAY

ENEMIGO: (3) AIRE PURO

SPORT: (5) RITMO EXÓTICO

5ta carrera – 1100 metros – 13

(Ganadores de una y dos)

1-Bonito Tiempo

2-Top Leopard

3-Urban Legend

4-León Diferente

5-Doctor de Ley

GANADOR: (3) URBAN LEGEND

ENEMIGO: (4) LEÓN DIFERENTE

SPORT: (2) TOP LEOPARD

6ta carrera – 1300 metros – 13.40

(Perdedores)

1-Viaje a Disney

2-Machi

3-Jordan Speed

4-The Prime Recit

5-Bauty Man

6-Sand Road

7-Glorious Recit

8-Benedetto Scat

9-Makyman

GANADOR: (4) THE PRIME RECIT

ENEMIGO: (5) BAUTY MAN

SPORT: (7) GLORIOUS RECIT

7ma carrera – 450 metros – 14.20

(Concertada)

1-Selina Kyle

2-Sailor Moon

3-Knock Love (ex Inesperado)

4-Dolce Piacere (ex Teniente)

5-Señor Kito

6-Amigo Talentoso

7-Mendocino de Brasil

8-Prince Bogan (ex Chapulin)

GANADOR: (3) KNOCK LOVE

ENEMIGO: (6) AMIGO TALENTOSO

SPORT: (1) SELINA KYLE

8va carrera – 275 metros – 15 horas

(Concertada)

1-Toay Dash Tango

2-Q H First Six (ex Matucho)

3-Don Cipriano

4-Gallardo

GANADOR: (1) TOAY DASH TANGO

ENEMIGO: (3) DON CIPRIANO

SPORT: (2) Q H FIRTS SIX

9na carrera – 1100 metros – 15.40

(Ganadoras de una y dos)

1-Trip To Veneza

2-Licha First

3-Columbus Princess

4-Margaretha Zelle

5-Bonifatia

6-Miss Barcelonetta

7-La Mondrian

8-Doña Manuela Inc

9-As You Are

GANADOR: (8) DOÑA MANUELA INC

ENEMIGO: (5) BONIFATIA

SPORT: (4) MARGARETHA ZELLE

10ma carrera – 275 metros – 16.20

(Concertada)

1-Mamanchero (ex Maradona)

2-Textilera

3-Legendario

4-Tutuca

5-Bejamin (ex Don José Cortito)

GANADOR: (1) MAMANCHERO

ENEMIGO: (3) LEGANDARIO

SPORT: (5) BENJAMÍN

11ra carrera – 1400 metros – 17

Clásico: “Otoño”

1-Marcus Traianus

2-Animal Instinct

3-Seattle Key

4-Doral Seattle

5-Seattle Bar

6-Quantic

GANADOR: (1) MARCUS TRAIANUS

ENEMIGO: (5) SEATTLE BAR

SPORT: (3) SEATTLE KEY

12da carrera – 600 metros – 17.40

1-Regtest

2-Racconto

3-Diamond Jump

4-Distinguido Dubai

5-Dom Mirsilo

GANADOR: (1) REGTEST

ENEMIGO: (2) RACCONTO

SPORT: (3) DIAMOND JUMP