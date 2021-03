Las dos frases que muestran lo importante que es Facu Campazzo para Denver Nuggets

Facundo Campazzo va ganando terreno en la NBA partido a partido. El base argentino llegó a Denver Nuggets, un equipo armado y con mucha competencia en su puesto, y la lesión de la que se recuperaba hace un mes y medio no le permitía jugar muchos minutos.

Pero de a poco, a fuerza de buenos rendimientos, empezó a demostrar su importancia dentro de la cancha. Sigue siendo suplente, pero cada vez juega más y pasó de un promedio de 12 minutos por partido a una media actual de 23,5. Y además, haciéndolo en momentos decisivos de los encuentros.

Y la importancia que va ganando el argentino en el equipo quedó demostrada en las declaraciones de dos de sus compañeros, quienes de a poco también se van a acostumbrando a su juego y también, por qué no, van entablando una amistad que puede ser muy fructífera para lograr resultados positivos.

Michael Porter aseguró que Campazzo "puede tirar sólo una vez, meter esos dos puntos y tener un impacto increíble en el juego. Es un ganador y nos ayuda con todas las pequeñas cosas que hace".

Otro que destacó la tarea del ex Real Madrid fue Nikola Jokic, quien considera que Facu "es un defensor realmente bueno, muy astuto. Es fuerte, es rápido, sabe dónde tiene que estar y se anticipa a las jugadas. Sabe lo que hace".

Finalmente, el propio Campazzo también analizó su presente luego de ser clave en un par de partidos por su tarea defensiva. "Soy un jugador emocional y a veces simplemente sigo a esas emociones", comenzó diciendo, y luego dejó un dato que parece intrascendente pero que no lo es: "Creo que los rivales todavía no me conocen, así que trato de aprovecharlo. Tengo que darme a conocer".