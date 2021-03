Repasamos la fortuna de Saúl Canelo Álvarez, el deportista mexicano más rico del mundo (y en qué se la gasta)

Le gusta presumir lujosos autos en Instagram y viajes soñados a islas de aguas cristalinas.

Y es que con solo 30 años el pugilista acumula ganancias por su actividad dentro del ring que llegan a los 37 millones de dólares anuales promedio en los últimos años, según calcula aproximadamente Forbes.

En 2019 alcanzó la cifra de 94 millones, lo que lo colocó entre las celebrities mejor pagadas por encima de la escritora de Harry Potter (J.K. Rowling) y el tenista Roger Federer.

Según Celebrity Net Worth, su fortuna es de 140 millones de dólares sin contar los 300 millones que obtuvo cuando firmó con DAZN por unas 11 peleas en forma exclusiva. Sin embargo, se espera que para 2023 sobrepase los 481 millones, dueño de uno de los contratos más importantes del mundo del boxeo.

Instagram de Saúl Canelo Álvarez

La mayor parte de su patrimonio está construido a fuerza de peleas en los rings de Miami y Las Vegas. Su estilo estable inspira confianza en los patrocinadores que ven en el mexicano una figura de éxito, alejado de los escándalos y enfocado en su performance como deportista.



Pero también, en parte, lo cosechó gracias a los contratos millonarios con las marcas de lujo como Rolex, Under Amour y Everlast. En él hay un potencial inmenso como influencer, ya que tiene 1,5 millones de seguidores en Twitter y 7,2 en Instagram.

Así, el joven nacido en Jalisco, es el rey del “pay per view“ y gana millones en cada presentación, sin contar otros contratos publicitarios y participaciones que le rinden aún más en ocasiones.



¿En qué gasta sus millones Canelo Álvarez?

El deportista no se priva de nada. Para empezar, dedica unos cuántos millones de dólares a su colección de autos premium. Tiene un garaje entero dedicado a atesorar los coches más exclusivos de marcas de lujo.

Además de su vestuario de Gucci, Dolce & Gabbana y su extensa colección de relojes, sus vacaciones en Tailandia, Bahamas o Mónaco, su verdadero capricho caro son los coches.

Es dueño de un Bugatti Chiron, famoso por ser uno de los autos más rápidos, con un valor de 3,2 millones de dólares según The Sun. También tiene en el inmenso garaje de Guadalajara un Mercedes SLS AMG Black Series valuado en 232 mil dólares. Para obtener un vehículo aún más veloz que el Mercedes, no tuvo mejor idea que incorporar a su colección un Lamborghini Aventador Roadster. Claro que también tiene en su corazón a los clásicos, por lo cual no falta un Mustang 500 Eleanor de 1967 de Ford. Esta joya vale 42 mil dólares. Fuente: As.com

Otro de los clásicos que guarda celosamente Canelo es un Ferrari Testarossa en su mejor exponente: color rojo. Este vehículo puede alcanzar la velocidad de 189 mph y cuesta aproximadamente 140 mil dólares.

Asimismo, guarda un Lamborghini Gallardo de la edición especial Renazzo Vorsteiner cuyo valor asciende a 4,3 millones de dólares.

Otra joya que mostró el día en el que cumplió 24 años es su Nissan GTR llamado Godzilla. El auto cuesta unos 1,2 millones de dólares. No le faltan el Mercedes Benz G63 AMG ni un LaFerrari rojo, de 20 millones y 3 millones de dólares respectivamente. De este último, sólo existen 499 modelos y Canelo es propietario de uno, por supuesto.