Fixture confirmado: cuándo juega Argentina por la Copa América

La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó este lunes el fixture de la Copa América 2021 que se jugará a mitad de año en Argentina y Colombia, torneo que fue postergado un año debido a la pandemia y que sólo disputarán las 10 selecciones sudamericanas luego de que los invitados, Australia y Qatar, se bajaran por el calendario.

El encuentro inaugural se jugará el domingo 13 de junio en el estadio Monumental de Núñez y lo protagonizarán la Selección argentina y su par de Chile, mientras que la final se disputará en Colombia el sábado 10 de julio.

El formato del torneo será con una fase de grupos que tendrá dos zonas de cinco equipos. En nuestro país las sedes son el Monumental, el Mario Kempes, el Malvinas Argentinas y el estadio Único de Santiago del Estero, y jugarán Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. En Colombia las sedes son Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, y además del conjunto cafetero allí jugarán Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela.

Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la fase final, que tendrá dos partidos de cuartos de final y una semifinal en cada país, mientras que tanto el partido por el tercer puesto como la final se jugarán en Colombia.

El fixture de Argentina

Domingo 13 de junio a las 18 vs. Chile (Estadio Monumental)

Jueves 17 de junio a las 21 vs. Uruguay (Estadio Mario Alberto Kempes)

Domingo 20 de junio a las 20 vs. Paraguay (Estadio Monumental)

Domingo 27 de junio a las 18 vs. Bolivia (Estadio Monumental)

EL fixture completo

Domingo 13/6: Argentina vs. Chile (18hs) y Paraguay vs. Bolivia (21hs)

Lunes 14/6: Brasil vs. Venezuela (18hs) y Colombia vs. Ecuador (21hs)

Jueves 17/6: Chile vs. Bolivia (18hs) y Argentina vs. Uruguay (21hs)

Viernes 18/6: Colombia vs. Venezuela (18hs) y Perú vs. Brasil (21hs)

Domingo 20/6: Uruguay vs. Chile (17hs) y Argentina vs. Paraguay (20hs)

Lunes 21/6: Venezuela vs. Ecuador (17hs) y Colombia vs. Perú (20hs)

Miércoles 23/6: Bolivia vs. Uruguay (18hs) y Chile vs. Paraguay (21hs)

Jueves 24/6: Ecuador vs. Perú (17hs) y Colombia vs. Brasil (20hs)

Domingo 27/6: Argentina vs. Bolivia (18hs) y Uruguay vs. Paraguay (18hs)

Lunes 28/6: Ecuador vs. Brasil (18hs) y Venezuela vs. Perú (18hs)

Viernes 2/7: 2A vs. 3B (18hs) y 1A vs. 4B (21hs)

Sábado 3/7: 2B vs. 3A (17hs) y 1B vs. 4A (21hs)

Lunes 5/7: Semifinal 1 (20hs)

Martes 6/7: Semifinal 2 (20hs)

Viernes 9/7: Tercer puesto (19hs)

Sábado 10/7: Final (19hs)