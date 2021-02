El aviso del Morro García: "Los jugadores no somos robots"

Luego de la trágica noticia de la muerte de Santiago García y en medio de las despedidas emotivas de todos los hinchas del fútbol, se viralizaron unas declaraciones del 2019 que ahora cobran otro valor.

Tras haber sido criticado por un bajo rendimiento deportivo, el Morro rompió el silencio en aquel momento y confesó ante la prensa: “Tuve varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento, no fue fácil para mí. No son excusas. Quiero volver a ser el goleador, sentirme bien".

"No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo", había expresado en una entrevista realizada por Radio Nihuil realzando el costado humano, a veces marginado, de los futbolistas.

"Las he podido ir superando de a poco, apoyándome en mucha gente. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué. Repito, no es una excusa por mi bajo rendimiento. Futbolísticamente no me he sentido bien, tomo la responsabilidad de eso y por eso me quedé a recuperarme", mencionó también.