Luis Suárez habló de la filtración del contrato de Messi y destrozó al Barcelona

Luis Suárez concedió una interesante entrevista a Onda Cero (El Transistor), donde repasó su llegada al Atlético Madrid, se ha referido a su salida del Barcelona y manifestó su postura sobre la filtración del contrato de Lionel Messi que acaparó la atención del mundo del fútbol: "No entiendo que la gente tenga tanta maldad como para hacer público algo tan privado".

"Nunca ha habido un futbolista que le haya dado tanto a un club. Hay solo cuatro o cinco personas que sabían el contrato. Pero yo no intuyo quién ha podido ser", agregó y recordó como comenzó su amistad: "Llegué un día y empecé a tomar mate con Messi. Empezamos a crear un feeling, nuestras mujeres empezaron a tener una relación y eso también ayudó a forjar la amistad".

Sobre su salida del conjunto culé, no se guardó nada: "No me lo esperaba. Había rumores que me llegaban, que fue lo que me molestó. Después, lo que es sabido. Las formas, los momentos. Me llama el entrenador y me dice que hizo la planificación y que no contaría conmigo. Yo acepté la decisión pero le dije que yo tenía contrato y que sería el club el que tendría que arreglarlo".

"Nadie me explicó nada de forma estricta. No llegué a hablar con Bartomeu. Lo hacía mi abogado. Fue duro por la forma en que se me despreció... pero quería que mis hijos vieran que me fuera del club a lo grande. Hasta me ofrecieron no presentarme en la pretemporada", reveló.

Para cerrar, llenó de elogios a Simeone: "Es de esos entrenadores que a la hora de convencer a un jugador, lo hace. Por su mentalidad su positivismo. Me transmitió que confiaba en mis cualidades pese a que algunos decían que ya no estaba en mi mejor momento y es algo que se agradece".