Los Romero entraron tarde y Dabove habló de la derrota de San Lorenzo

Diego Dabove habló anoche en conferencia de prensa sobre la dura derrota que sufrió San Lorenzo, como visitante de Colón por 2-0, en marco de la fecha 2 de la Copa Liga Profesional.

"Nos faltó profundidad y claridad en los últimos 20 metros, en un partido parejo y con pocas chances de gol, pero nos queda la sensación de que nos podríamos haber llevado algo más, en dos situaciones esporádicas llegaron los goles de Colón", destacó el DT que tuvo su tercer juego frente al Ciclón.

Luego, se refirió al gran cuestionamiento de la mayoría de los hinchas de San Lorenzo, la ausencia de los hermanos Ángel y Óscar Romero en el equipo titular: "Entraron bien, tanto Ángel como Óscar, en un partido que estaba cerrado y con poca profundidad. Cuando tiene la posibilidad de tener ese recambio y que encima cuando entren te den lo que uno pretende en el partido, es bueno para el equipo".

Además se refirió a si tardó o no al momento de mover el banco de suplentes porque los dos primeros Ángel y Franco Troyansky por Juan Ramírez y Franco Di Santo, respectivamente, fueron a los 26 minutos del complemento, con el equipo ya en desventaja: "Son situaciones, no hay un tiempo estipulado para los cambios, uno los hace en el momento en el que cree que son correctos, los que te los hacen buenos, o no, a veces son los resultados, pero somos de ser muy autocríticos".

Los hermanos Romero, otra vez fuera del equipo titular

Ayer, por segunda vez en el ciclo de Dabove, los gemelos paraguayos comenzaron en el banco de suplentes. Lo mismo había pasado en el duelo de la primera fecha contra Arsenal, cuando el equipo ganó 2-1.

Hasta acá, Ángel y Óscar jugaron de arranque contra Liniers por Copa Argentina, en un duelo en que el exmediocampista de Racing metió dos de los tres goles del equipo. ¿Los pondrá de entrada el sábado contra Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro?