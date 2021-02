El Atlético de Simeone empató y sigue estirando la diferencia

El líder Atlético de Madrid vio frenada su trayectoria con un empate en el Ciutat de Valéncia donde el Levante, agazapado primero y más suelto después, supo atenazar a los jugadores clave del equipo madrileño, que no fue capaz de reflejar en el marcador las fases de superioridad que tuvo en el encuentro.

Fue un encuentro decantado claramente antes del descanso a favor del equipo madrileño, que dio paso a una segunda mitad algo más nivelada entre dos equipos que apostaron por planteamientos muy definidos entre la contra de los levantinistas y la intensidad de los atléticos



La primera mitad estuvo marcada por un dominio territorial absoluto del equipo visitante ante un Levante replegado, que cifraba sus expectativas en sorprender al Atlético de Madrid al contragolpe.



Durante la primera media hora, el fútbol del equipo de Diego Simeone le daba para recuperar balones gracias a su presión asfixiante y a jugar muy cerca de la portería de Aitor Fernández, pero no iba a acompañado de aproximaciones de peligro, ni antes, ni después del gol local.



Con el partido completamente controlado por el Atlético de Madrid, una acción rápida a la contra por medio de De Frutos acabó con un remate de Bardhi que premiaba al Levante en la primera opción de gol que había gozado.



El Atlético de Madrid apenas se vio afectado por el tanto, mantuvo la misma dinámica, lo que dejó a los locales sin capacidad para salir a la contra hasta el punto de que un remate de Roger desde fuera del área fue la segunda y última ocasión local ante del descanso.



En una de las llegadas del equipo madrileño, un disparo lejano de Llorente rozó en Rober Pier y dejó al meta levantinista sin opción de detener el balón. El gol animó al conjunto de forastero que desde ese momento hasta el intermedio fue capaz de generar más peligro que antes del gol con varios disparos que comprometieron la meta local, en especial uno del mismo Llorente al que dio réplica Aitor.



En el descanso, el técnico local, Paco López, subió a Rober Pier a la medular y dio entrada a Duarte con la salida de Radoja, mientras Diego Simeone sacó del campo a Vrsaljko para poner a Llorente en la derecha y colocar a Kondogbia en la línea media medular.



En el segundo minuto de la reanudación, Correa no acertó en la ocasión más clara del partido hasta ese momento para poner por delante a su equipo en el marcador, pero la principal diferencia con la primera parte fue que el Levante tuvo la capacidad de salir de su campo que no había tenido en la primera mitad, lo que equilibró el encuentro.



El partido entró en una fase de alternativas, aunque con más acciones ofensivas por parte del Atlético de Madrid, que penetraban bien por las bandas y obligaba a la defensa local a cortar con contundencia varios centros peligrosos.



Clerc para el Levante y Llorente para el Atlético tuvieron opciones de gol en disparos lejanos, reflejo de la dinámica de un partido en el que los detalles empezaban a ser cada vez más importantes superado el ecuador del segundo periodo.



A partir de ahí, ocasiones para ambos, y final tras el que el Levante se asienta en la zona media de la tabla y el Atlético incrementa a seis puntos su ventaja como líder con un partido pendiente.