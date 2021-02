La decisión del Toto Salvio que ilusiona a los hinchas de Boca

Luego de la dolorosa derrota ante Santos de Brasil, que significó la eliminación de la Copa Libertadores, en Boca Juniors se anunciaba un éxodo de jugadores.

Sin embargo, pasaron los días, pasó el mercado de pases y aquello con lo que se especulaba no ocurrió. Uno de los principales futbolistas que parece haber cambiado de opinión es Eduardo Salvio.

"Si viene algo mejor, lo voy a analizar con mi representante. Si es mejor para mí, me voy a ir", había dicho Salvio. Y agregó: "Hoy pienso en vivir en Madrid, entonces si llego a tener algo que sea mejor, lo analizaré. Por eso no digo que me voy a quedar 100%".

Pero el Toto se quedó y cambió su postura: ahora se muestra en sus redes sociales emocionado por la vuelta a la competencia con la camiseta del Xeneize.

En su cuenta personal de Instagram, el futbolista compartió una imagen entrenando y escribió: "Ansioso y con muchas ganas de que vuelva la competición. Vamos Boca".