El delantero argentino que Lionel Messi quería llevar a Barcelona

Lionel Messi dejó el pasado mes de agosto Barcelona luego de 17 años vistiendo la camiseta del club que le abrió las puertas a temprana edad. Hoy en día el argentino se instaló con su familia en París, donde defiende la camiseta del Paris Saint Germain. Antes egresar a Francia, la Pulga soñaba con un refuerzo de lujo para el club catalán.

Se trata de Lautaro Martínez, actual jugador del Inter de Milán, de Italia. El centro delantero, ex jugador de Racing Club, confirmó que el mejor del mundo intentó seducirlo más de una vez para que armara las valijas y se mudara a España: "Messi me quería en el Barcelona. Me preguntaba por mi situación en el Inter, pero yo le respondía que me quedaba".

"Estoy tranquilo porque estoy hablando con el club para encontrar un acuerdo porque yo soy feliz", manifestó con respecto a su elección. Y agregó: "Fue un acierto y estoy feliz de haberme quedado en esta ciudad que le gusta a mi familia y a mí. Estamos trabajando duro y trato de ayudar a mis compañeros, a veces marco y otras no, pero me siento bien y eso es lo importante".

Para finalizar, el Toro se refirió al durísimo choque que tiene su equipo en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. En España el Inter visitará al Real Madrid con el objetivo de sumar de a tres y quedar líderes del Grupo: "Sería importante ganar para seguir creciendo y ese partido será demasiado importante para nosotros".