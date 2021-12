Terranova, con buenas sensaciones tras la prueba antes de largar en el Dakar 2022

Este miércoles empezaron a rugir los motores en el Rally Dakar 2022 con el tradicional shakedown, en el que los pilotos prueban en el terreno los vehículos antes de la largada, que será el sábado 1 de enero, y el mendocino Orlando Terranova, quien correrá por primera vez para el Bahrain Raid Xtreme, contó cómo vivió este test.

"Hicimos 50 kilómetros buscando ajustar cosas menores, que no hayan cosas perdidas o sueltas", relató Terranova en diálogo con Campeones, y agregó que "hubo poco para ajustar, así que la prueba salió bien", por lo que quedó con buenas sensaciones del flamante Hunter T1+

El lugar donde se realizó la prueba no fue el mejor, ya que en un mismo terreno de apenas 10 kilómetros de recorrido, coinciden todos los vehículos, por lo que el tramo presentó varias roturas e irregularidades, sumado a la repetición de pasadas que hacen que el sector no termine siendo la referencia más clara.

""El auto se siente muy bien pero no sabemos, o no tenemos, la referencia", agregó Terranova, quien sabe que hasta que no comience la competencia no podrá comparar cómo está el resto de los pilotos.