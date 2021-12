A qué hora y cómo ver en vivo la Liga Profesional, F1, Bolmaro en la NBA y más

Liga Profesional

19:15 Central Córdoba vs Unión FOX SPORTS PREMIUM

19:15 Colón vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

21:30 Vélez vs Patronato TNT SPORTS

La Liga

17:00 Granada vs Alavés ESPN 2

NBA

21:00 Indiana Pacers vs Miami Heat NBA LEAGUE PASS

21:30 Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks ESPN 2

21:30 Brooklyn Nets vs Minnesota Timberwolves NBA LEAGUE PASS

23:00 Utah Jazz vs Boston Celtics NBA LEAGUE PASS

23:59 Golden State Warriors vs Phoenix Suns NBA LEAGUE PASS

23:59 Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers NBA LEAGUE PASS

Brasileirao

19:00 Fortaleza vs Juventude ESPN Extra

Fórmula 1 - GP de Arabia Saudita

09:30 Prácticas ESPN 2

Copa Davis - Semifinal

10:00 Croacia - Serbia TYC SPORTS 2

Rugby - Premiership inglesa

16:40 Gloucester vs Bristol Rugby ESPN EXTRA