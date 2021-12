La bomba sobre Arturo Vidal que sacude y revoluciona el mundo Boca

Son muchos los futbolistas que han expresado abiertamente sentir atracción por jugar en Boca Juniors. Claro, al menos hasta ahora, solamente Daniele De Rossi se animó al desafío y se sacó las ganas de ponerse la camiseta Xeneize, pero en las últimas horas comenzó a circular un sorpresivo rumor que vinculaba a Arturo Vidal con el equipo de Sebastián Battaglia.

Tiempo atrás, luego de consagrarse campeón con el Inter, el Rey reconoció que "a Boca lo sigo mucho, me gusta cómo juegan, la gente es muy apasionada. Gary (Medel) me lo ha dicho. El América de México también. Ojalá se me dé la oportunidad de jugar en alguno". Y, al parecer, esa posibilidad podría darse en el corto plazo según el Diario As de Chile.

Según informó el reconocido medio, a partir de enero podría negociar como agente libre y además del Xeneize, Atlético Mineiro también mostró interés. Además expresan que Jorge Sampaoli espera contar con él en el Olympique de Marsella para la próxima temporada. Sin embargo, agregan, que el propio Riquelme estaría detrás de este sueño.

"El chileno es un jugador que le encanta a Riquelme, que le ha trasladado la sugerencia a la comisión fútbol. En el conjunto bonaerense hay una política no escrita de no pagar por pases de jugadores sobre los 30 años, por lo que en junio será el momento ideal para negociar por un jugador libre", escribieron. Mientras tanto, el mundo Boca ya lo imagina en la Bombonera.