Talleres confirmó el futuro del Cacique Medina con un terminante comunicado

Alexander Medina no continuará en Talleres de Córdoba, club que condujo desde mediados de 2019 obteniendo muy buenos resultados, por lo que los directivos ya salieron al mercado a buscar a su reemplazante. El uruguayo había mantenido una reunión la semana pasada con el presidente Andrés Fassi para definir su continuidad y este jueves el club confirmó el alejamiento.

"Enorme agradecimiento al Cacique, renovando nuestros desafíos culminamos el exitoso ciclo de trabajo del cuerpo técnico liderado por Alexander Medina", escribió el club en las redes sociales y agregaron que "la directiva inicia ahora la búsqueda de un cuerpo técnico que se integre a los equipos de trabajo para afrontar con el mismo compromiso y la calidad de siempre".

La negativa del DT para continuar en la "T", equipo al que llevó a la final de la Copa Argentina y que perdió ante Boca hace 15 días, estaría vinculada a su incorporación a Inter de Porto Alegre, club brasileño donde tiene avanzadas las negociaciones. Medina, de 43 años, dirigió a Talleres en 85 partidos: ganó 37, empató 26 y perdió 22, cosechando 54 por ciento de puntos.

Las despedidas nunca son fáciles, pero se hacen tanto más difíciles cuando lo que se despide ocupa un lugar en tu corazón. Hoy me toca despedirme de este gran club como es Talleres. Tomo esta decisión siendo consciente que, en este momento, es lo mejor para mí y para el club. — Alexander Medina (@CaciqueMedina) December 23, 2021

