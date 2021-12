Javier Zanetti habló de todo: su ausencia en los Mundiales del 2006 y 2010, Lionel Messi, Lautaro Martínez y más

Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, de Italia, afrontó los micrófonos de Líbero -programa de TyC Sports- y habló de todo. La salida de Lionel Messi del Barcelona, el presente de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y, también, sus sensaciones tras no ser convocado a los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Sobre su ausencia en las máximas citas, se sinceró: "Ningún rencor. No soy una persona rencorosa. En ambas, hice todo lo posible como para poder ir. No me puedo reprochar nada. Cuando quedás afuera en el último mes, después de hacer todo el recorrido, cuando la decisión pasa por un tercero, no depende de vos". Y agregó: "La Selección es parte de mi vida. Las veces que me tocó estar de afuera, fui un hincha".

En cuanto al crecimiento de Lautaro Martínez en el equipo, expresó: "Cuando comprás un jugador joven, tenés que ver lo que va a suceder dentro de tres o cuatro años. Su crecimiento fue importante. Fue madurando. No es fácil adaptarse al fútbol italiano. Es referente del Inter y la Selección".

"Vivo día a día con Lauti. Lo veo muy feliz. La felicidad suya me deja muy tranquilo. Lo demuestra todos los domingos. Se siente importante", añadió el capitán del equipo campeón de la UEFA Champions League 2010.

Sobre la salida de Lionel Messi del equipo Culé y las posibilidades de un arribo a su institución, expresó: "Nadie pensaba que podía irse del Barcelona. Sorprendió a más de uno. Estábamos en plena crisis de pandemia. No te podías permitir una inversión así, tan importante, porque sería poner en riesgo el futuro del club. Somos un club que siempre tratamos de que todo vaya relacionado, con una estrategia bien precisa. En estos últimos años se está haciendo un gran trabajo dentro y fuera de la cancha".

Para finalizar se refirió a las posibilidades de que Julián Álvarez desembarque en la Nerazzurri: "hay muchos clubes interesados en él, es lógico. Ha hecho un gran campeonato. No es fácil ser atacante de River y demostrar lo que está demostrando. Son rumores, Julián Álvarez tiene un futuro enorme, pero el presente de Inter pasa por otro lado".