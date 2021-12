Los Pumas 7s se medirán en el seven de Dubai ante España, Francia y Fiji

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, integrará el grupo clasificatorio C del torneo de Dubai, y se enfrentará sucesivamente a España, Francia y Fiji el próximo viernes, en el primer día de competencia.



El torneo de Dubai es la segunda etapa del circuito Internacional y el debut del conjunto argentino ante España será a las 3.06 de la mañana (hora argentina), para luego jugar con Francia a partir de las 6.36 y con Fiji a las 10.24.



Los Pumas 7s, ganadores de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se ubicaron terceros en el inicio de la World Seven Series, etapa también jugada en Dubai, tras vencer en el partido decisivo al campeón olímpico Fiji, por 19 a 12.



Además, la organización de ambos certámenes dio a conocer el equipo ideal del primer seven, conformado por cuatro jugadores argentinos: Santiago Álvarez Fourcade, Germán Schulz, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Lizazú, y tres sudafricanos, campeones del torneo: Ronald Brown, Zain Davids y JC Pretorius.