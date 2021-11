Tiembla River: un gigante de América va por Marcelo Gallardo

El futuro de Marcelo Gallardo pareciera estar cada vez más alejado de River. El entrenador estaría por primera vez decidido a ponerle fin a su trabajo en la institución luego de siete largos, exitosos e inolvidables años, y es por eso que en el mundo Millonario, que a su vez vive un momento político importante dado que hay elecciones, piensa en posibles sucesores habida cuenta de que no solo el seleccionado uruguayo tentará al Muñeco, también Flamengo...

En las últimas horas, y tras la derrota del Mengao en la final de la Libertadores 2021 ante Palmeiras, la dirigencia tiene en mente sentarse a conversar con Renato Gaucho, actual técnico del equipo ya que pretenden comunicarle el final del vínculo, ya que quieren hacer el esfuerzo que sea necesario por tener al técnico del Millonario.

Ya sin prácticamente chances en el torneo local, donde está a punto de consagrarse el Atlético Mineiro, y la final perdida de la Libertadores, la dirigencia de Flamengo está decidida a hacer el intento por Gallardo, a quien no será la primera vez que tiente. De hecho, cuando Jorge Jesús deja el cargo tras consagrarse campeón de la edición 2019 precisamente contra el Millonario, el Mengao hizo el intento pero no hubo siquiera reunión dado que no quería.

Si algo le sobrarán a Gallardo son ofertas, y todas de clubes grandes o selecciones importantes. Quedará en el técnico terminar el torneo actual, y recién ahí se sentará a conversar primero con la dirigencia, para establecer una salida o bien, armar un nuevo proyecto.