Escándalo: investigan a un gigante de Europa por posible fraude

Juventus no atraviesa su mejor momento desde lo futbolístico, ya que se encuentra en la sexta ubicación de la tabla de posiciones con 21 unidades, once menos que los líderes Milan y Nápoli. Como si fuera poco, la Fiscalía de la ciudad de Turín dio la orden de investigar a los dirigentes del club italiano por posible fraude de 282 millones euros en plusvalías.

La Guardia de Finanza (la policía de asuntos fiscales) expresó en su comunicado que agentes accedieron a la sede de la institución con el objetivo de recolectar toda la información pertinente a las cuentas del período 2019-2021. El foco de la información está puesto en los presupuestos y la compra-venta de jugadores. La Fiscalía sospecha de: “Falsedad documental y emisión de facturas falsas sobre operaciones inexistentes’'.

En su comunicado, expresaron: “Existen diversas operaciones de transferencia de jugadores profesionales y los servicios prestados por algunos agentes involucrados en los intermediarios relativos en consideración. El perfil de responsabilidad administrativa por un delito también se asume a cargo de la empresa, previsto si una persona jurídica se ha beneficiado de la comisión de determinados delitos. Para proteger el mercado financiero, las búsquedas se iniciaron después del cierre de la negociación semanal de la Bolsa de Valores de Italia”.

Según manifestó la prensa italiana, los dirigentes deportivos investigados son el presidente Andrea Agnelli, su vicepresidente y ex futbolista del club, Pavel Nedved, el ex responsable de la sección deportiva, Fabio Paratici (hoy se encuentra en Tottenham de Inglaterra), el actual jefe del área corporativa y financiera, Stefano Cerrato, su antecesor, Stefano Bertola y el ex director financiero, Marco Re.

No es la primera vez que la Vecchia Signora se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud. El principal antecedente es el denominado Calciopoli, en la temporada 2004-05 donde el elenco de Turín se vio sentenciado a disputar la Serie B. En aquel entonces, tras descubrirse una trama de corrupción que trataba de influir en los árbitros para ganar partidos, también fueron sancionados Milan, Lazio y Fiorentina.